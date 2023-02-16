В США признали правоту Путина по Украине: четыре пророчества уже сбылись

В США признали правоту Путина по Украине: четыре пророчества уже сбылись
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент пошел на оправданный риск

Американские аналитики внимательно следят за каждым шагом российского главнокомандующего Владимира Путина. По мнению именитого профессора Гарвардского университета Стивена Уолта, четыре пророчества нашего президента о ситуации вокруг украинского государства уже сбылись.

В первую очередь, американский аналитик отметил, что Владимир Владимирович точно знал: Россия сумеет выдержать любой санкционный натиск и именно поэтому решился на проведение специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.

Во-вторых, глава России хорошо чувствует свой народ: Путин понимал, что россияне поддержат его решение встать на защиту мирных жителей двух донбасских республик и стойко вынесут возможные издержки этого шага.

Более того, президент России верно оценил ситуацию на международной арене. Путин предсказал, что ключевые игроки продолжат следовать национальным интересам и не станут повсеместно осуждать решения Москвы.

В-четвертых, как подчеркнул американский профессор, Владимир Владимирович верно понял, что судьба Незалежной важна для России, в то время как для Запада она – размерная монета. Во многом именно поэтому киевский режим обречен на провал.

Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
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