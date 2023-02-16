Президент пошел на оправданный риск

Американские аналитики внимательно следят за каждым шагом российского главнокомандующего Владимира Путина. По мнению именитого профессора Гарвардского университета Стивена Уолта, четыре пророчества нашего президента о ситуации вокруг украинского государства уже сбылись.



В первую очередь, американский аналитик отметил, что Владимир Владимирович точно знал: Россия сумеет выдержать любой санкционный натиск и именно поэтому решился на проведение специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.



Во-вторых, глава России хорошо чувствует свой народ: Путин понимал, что россияне поддержат его решение встать на защиту мирных жителей двух донбасских республик и стойко вынесут возможные издержки этого шага.



Более того, президент России верно оценил ситуацию на международной арене. Путин предсказал, что ключевые игроки продолжат следовать национальным интересам и не станут повсеместно осуждать решения Москвы.



В-четвертых, как подчеркнул американский профессор, Владимир Владимирович верно понял, что судьба Незалежной важна для России, в то время как для Запада она – размерная монета. Во многом именно поэтому киевский режим обречен на провал.

