Противник вынужден расходовать дорогостоящие ракеты в интенсивном темпе

Западные медиа трубят, что Россия, наученная опытом, нашла новый способ "обманывать" вражескую ПВО – последнюю неделю украинская сторона то и дело сбивает подозрительные аэростаты. The Independent сообщает, что в населенном пункте под Киевом уже сбили два неопознанных объекта.

На практике можно даже раскрыть такую тактику – что бы на небе ни появилось, верить в безвредность объекта в состоянии боевых действий фатально. Поэтому украинская ПВО тратит дорогостоящие ракеты, чтобы сбить дешевые российские аэростаты.

"Однако некоторые аэростаты, утверждают военные чины, снимают тыл врага, отражают радиоволны для дезориентации ракет, использующих радары", – говорится в материале.

Большая высота делает такие цели труднодоступными для РЛС, которые, как правило, следят за ракетами и военными бортами. Потому одной ракеты зачастую не хватает.

В украинских ВВС уже заявляют, что Россия начала массово использовать воздушные шары, которые заметили над Киевской областью. В ночь на 16 февраля Вооруженные силы России выпустили пару ложных целей, вскрыв позиции украинских ПВО – после этого по ним отработали уже "Геранями".