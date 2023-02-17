Киев до сих пор мстит Елисейскому дворцу

Французский лидер Эммануэль Макрон использует свое любимое "но в то же время", объясняя необходимость поиска компромиссов с Кремлем. Такая позиция чрезвычайно выводит из себя украинского лидера Владимира Зеленского, для которого поиск соглашения и общих точек с Россией равносилен смертному и политическому приговору со стороны Соединенных Штатов.

По словам обозревателя Филиппа Рикара, позиция Макрона вызывает негатив не только у Зеленского, но и у остальных лидеров европейских стран. Сам президент Украины недавно дал комментарий по поводу Макрона, заявив, что не сомневается в том, что коллега из Парижа "изменился к лучшему и изменился по-настоящему".

"Его речь вызывает некоторое раздражение у Елисейского дворца. Интервью вышло в свет как раз перед тем, когда Зеленский должен был прилететь в Париж", – говорится в материале.

Однако мнение Макрона не разделяет подавляющее большинство "ястребов" Запада. Если Елисейский дворец доктринально утверждает, что без учета мнения РФ безопасности в восточноевропейском пространстве не достичь, то союзники из Прибалтики, напротив, уверены в том, что Москву нужно "задавить". И в этом вопросе обоюдное непонимание Франции и государств, которые выступают с позиции антироссийского шовинизма, не искоренить.