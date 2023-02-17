Украина пообещала перекрыть России нефтяной вентиль

Однако Киев не готов идти на такие расходы

По словам эксперта в сфере энергетики, главного аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, угрозы экс-президента Украины Петра Порошенко взорвать участок нефтепровода "Дружба" (его южную ветку) не слишком существенны, если исходить из важности значения самого объекта.

Основную реакцию, считает Юшков, должна проявить именно Венгрия, которая получает российскую нефть из южной ветки "Дружбы" – кроме самих чехов и словаков с сербами. Иными словами, больший энергетический урон будет нанесен именно юго-восточной Европе.

Кроме самой угрозы перекрыть вентиль, Порошенко еще и рекомендовал Западу наложить запрет на российский транзит по Суэцкому каналу. Однако чем больше упражняется в угрозах украинский политик, тем дальше уходит от реалий. "Перегиб палки" приведет к тому, что РФ решит сократить экспорт.



"В таком случае начнется мировой дефицит, цены поднимутся выше 100 долларов за баррель. Пострадают абсолютно все импортеры", – указал Юшков.







