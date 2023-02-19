Артиллерия РФ начала сжигать американские контрбатареи в Херсонщине

Подвижные РЛС, поставленные для ВСУ союзниками, оказались под угрозой

Российская артиллерия сожгла подвижную РЛС американского производства – речь идет о буксируемой системе контрбатарейной борьбы AN/TPQ, предназначенной для выявления координат огневых позиций противника. Цель была уничтожена в Херсонской области, о чем стало известно сегодня, 19 февраля.

Согласно приведенным данным, в районе село Дарьевка российский взвод поразил систему с пикапом, который перевозил саму РЛС. Имеются потери со стороны Вооруженных сил Украины – погибли четверо украинских военных.

Вместе с тем в Херсоне была уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" с боевым комплектом, погибли шестеро военнослужащих ВСУ, двое получили ранения.