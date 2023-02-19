Россия готовится сорвать наступление ВСУ ракетными ударами на границе с Польшей

По целям отработают "Кинжалами"

Вооруженные силы РФ в скором времени начнут атаковать логистические узлы противника, включая мосты и тоннели на границе с Польшей. Такого мнения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов.

Вторую неделю на Украине продолжаются ракетные удары. Кнутов указывает на изменившуюся периодичность атак – раньше они длились до двух суток, а теперь совершаются каждый день. В канун 24 февраля, уверен специалист, РФ начнет массированные действия.

Украинская сторона как раз планирует наступление на конец марта, усиленными темпами проводя мобилизацию и готовя танки. Для срыва наступления необходимы упреждающие удары – техника уничтожается на подходе, атакуются места сосредоточения противника, предприятия по ремонту и производству техники.

Интересна на этом фоне информация о том, что РФ планирует увеличить производство "Кинжалов", которые не способна сегодня перехватить ни одна ПВО в мире.

"Я уверен, что, когда в необходимом количестве будут "Кинжалов", у нас появится возможность ударов по целям на украинско-польской границе, включая логистические центры", – считает Кнутов.

Однако ранее РФ пыталась дистанцироваться от таких направлений. Эксперт объясняет, что боевая авиация может и не долететь до Закарпатья – какие-то ЗРК у Украины сохранены. Нужно помнить, что там же сосредоточены в огромном количестве зенитные ракетные комплексы. Небо высотой до трех с половиной километров прикрыто как следует – значит, вероятность перехвата высока.

"Пятый канал" сообщает, что российские войска освободили населенный пункт Парасковиевка под Бахмутом – ВСУ пытались снять дорожные знаки с указателями, чтобы запутать штурмовиков. Однако украинские военнослужащие были вынуждены отступить из населенного пункта.