Беспилотники "Орлан" глушат цель по мобильнику: как БПЛА работают в зоне СВО

Беспилотники "Орлан" глушат цель по мобильнику: как БПЛА работают в зоне СВО
Орлан-10 Фото: МО
Иностранные наемники в рядах ВСУ легко вычисляются по сигналам сим-карт, зарегистрированных в странах НАТО

Российские беспилотники "Герань-2" наделали много шума на Украине. Но не только "букеты" летят в сторону противника. Многоцелевые БПЛА "Орлан" активно используются в зоне СВО, успешно решая задачи по подавлению противника.

"Орлан-10" – это разработка петербургского Специального технологического центра (СТЦ). Небольшая птичка (размах крыла – 3,1 м; длина – 1,8 м) может нести по четыре осколочно-фугасных снаряда, которые можно сбрасывать как все разом, так и по одному. Но и без боевого заряда БПЛА способен внести сумятицу в ряды врага.

"Беспилотники (...), помимо своих ударных возможностей, зарекомендовали себя как крайне эффективное средство разведки и корректировки огня", – указывает автор телеграм-канала "Рыбарь". 

Дело в том, что конструкция модульная, то есть на нее может быть поставлено оборудование для фото– и видеосъемки, камеры слежения в реальном времени, в том числе в темное время суток, тепловизор, ретранслятор для установки связи и, наоборот, система РЭБ для подавления радиосигнала противника.

Применяются "Орланы" и в составе комплекса "Леер", создающего помехи GSM-связи. Кружащий над сараями, лесами, полями дрон способен обнаружить скрывающегося там человека, у которого имеется при себе включенный мобильник, а то и целые скопления людей. Оператор получает эту информацию и может определить, в какой стране зарегистрирована сим-карта. Довольно часто случается, что среди украинских абонентов обнаруживается кто-то из стран НАТО. Сведения передаются ударным расчетам.

Кстати, "Леер-3" умеет делать СМС-рассылки перехваченным абонентам. Таким образом российские военнослужащие оповещают мирное население о ситуации и призывают солдат ВФУ сдаться. 

"Орлан-10" удобен для транспортировки: детали можно перевозить в отдельном кофре и быстро собрать беспилотник перед запуском. Катапульта, с которой осуществляется запуск "Орлана", тоже разборная. Находиться в воздухе дрон может до 18 часов, комфортное удаление от оператора – до 120 км, высота полета – до 5 км.

В отличие от камикадзе "Герань", который многие считают иранской разработкой, БПЛА "Орлан" – это многоразовый российский беспилотник, при приземлении он выбрасывает парашют.

У "Орлана 10" уже есть старшие братья: "Орлан-30" может нести до 12 кг полезного груза, что в 1,5 раза больше чем его предшественник; "Орлан-50" имеет уже два двигателя и может нести сразу до 4 разных видов оборудования для одновременной фотофиксации в высоком разрешении, и передачи координат, и измерения радиации, и пр.

В начале СВО военнослужащие РФ отмечали, что имеют в своем распоряжении меньше БПЛА, чем хотелось бы. Пожелания были услышаны. В сентябре замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лично побывал на предприятии СТЦ и убедился, что изготовление "Орланов" и отгрузка в войска идут полным ходом.

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