Военная рухлядь или нестареющая классика: советские зенитки С-60 выставили против натовского оружия на Украине

Военная рухлядь или нестареющая классика: советские зенитки С-60 выставили против натовского оружия на Украине
С-60 Фото: Википедия
Военная промышленность СССР работала на века

Советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60, разработанный в 40х годах прошлого века, снова в строю. Сообщается, в частности, что эту установку российские военнослужащие активно применяют против украинских военных формирований в районе Лисичанска, где с ее помощью успешно выполняют задачи СВО.

"Эта нестареющая классика с боепитанием из магазина на четыре снаряда создает серьезные проблемы украинским боевикам",

– передает телеграм-канал "Военная хроника", отмечая, что эти зенитные расчеты успешно уничтожают легкобронированную наземную технику противника, вражеские ударные вертолеты и штурмовую авиацию.

ЗАК С-60, оснащенный 57-мм автоматической зенитной пушкой, был разработан еще во время Второй мировой войны, но в серийное производство был выведен уже в мирное время. На вооружении Советской армии значится с 1950 года, вскоре появляется и у стран-союзников.

С-60 – это первая в СССР полевая зенитка с дистанционным наведением. Пушка устанавливалась на 4-колесную платформу, которая цеплялась для буксировки к армейскому грузовику 6х6 или гусеничному тягачу. Есть версия для крепления на палубе корабля.

Установка весом 4,8 т при транспортировке по шоссе могла двигаться со скоростью 60 км/ч, по грунтовке – 25 км/ч. Для развертывания в боевое положение требуется 3 минуты.

Длина ствола 4,85 м, дальнобойность – до 6 км по целям на земле и до 5 км по воздушным целям. Заявленная скорострельность – до 120 выстрелов в минуту, однако на практике средний показатель – 70 выстрелов в минуту. В обойме по 4 патрона, стрельба выполняется короткими очередями.

Помимо наведения и залпа по радиосигналу, возможно также ручное и полуавтоматическое управление. Модернизированные версии оснащены современными оптическими прицелами.

С 1950 по 1957 год с конвейера сошло без малого шесть тысяч установок С-60. Большое количество ушло на экспорт, но даже после распада СССР в российских гарнизонах оставалось немало этих зениток. В 2000х их отправили в музеи и на склады. Сейчас, судя по всему, расконсервировали.

С-60

Эксперты к этой новости отнеслись по-разному. Некоторые усомнились, что советские изделия с 70-летней историей способны эффективно противостоять натовскими орудиями типа CAESAR и HIMARS, которые Запад активно поставляет Киеву. Другие считают верным решение использовать пусть и старое, но вполне рабочее оружие.

"Если у нас их так много и боеприпасов вагоны – в добрый путь, лишним не будет. Особенно на открытых пространствах под Херсоном",

отмечает автор блога zergulio Сергей Колясников.

Справедливости ради отметим, что к февралю 2022 г. у ВСУ тоже сохранилось довольно много советских С-60, и поначалу украинские пропагандисты публиковали много роликов в интернете, где эти пушки палят по Донбассу. Сколько из них сейчас в рабочем состоянии и, главное, есть ли для этих пушек боеприпасы, не сообщается.

новости партнеров
По теме

Западу приготовиться: Россия намерена ответить за подрыв "Северных потоков"

Американцы заявили о плане Москвы с ядерным оружием

"Укронацисты разбиты": что происходит на Херсонском направлении

Накануне украинские боевики бросились в атаку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей