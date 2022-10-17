Военная рухлядь или нестареющая классика: советские зенитки С-60 выставили против натовского оружия на Украине

Военная промышленность СССР работала на века

Советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60, разработанный в 40х годах прошлого века, снова в строю. Сообщается, в частности, что эту установку российские военнослужащие активно применяют против украинских военных формирований в районе Лисичанска, где с ее помощью успешно выполняют задачи СВО.

"Эта нестареющая классика с боепитанием из магазина на четыре снаряда создает серьезные проблемы украинским боевикам",

– передает телеграм-канал "Военная хроника", отмечая, что эти зенитные расчеты успешно уничтожают легкобронированную наземную технику противника, вражеские ударные вертолеты и штурмовую авиацию.

ЗАК С-60, оснащенный 57-мм автоматической зенитной пушкой, был разработан еще во время Второй мировой войны, но в серийное производство был выведен уже в мирное время. На вооружении Советской армии значится с 1950 года, вскоре появляется и у стран-союзников.

С-60 – это первая в СССР полевая зенитка с дистанционным наведением. Пушка устанавливалась на 4-колесную платформу, которая цеплялась для буксировки к армейскому грузовику 6х6 или гусеничному тягачу. Есть версия для крепления на палубе корабля.

Установка весом 4,8 т при транспортировке по шоссе могла двигаться со скоростью 60 км/ч, по грунтовке – 25 км/ч. Для развертывания в боевое положение требуется 3 минуты.

Длина ствола 4,85 м, дальнобойность – до 6 км по целям на земле и до 5 км по воздушным целям. Заявленная скорострельность – до 120 выстрелов в минуту, однако на практике средний показатель – 70 выстрелов в минуту. В обойме по 4 патрона, стрельба выполняется короткими очередями.

Помимо наведения и залпа по радиосигналу, возможно также ручное и полуавтоматическое управление. Модернизированные версии оснащены современными оптическими прицелами.

С 1950 по 1957 год с конвейера сошло без малого шесть тысяч установок С-60. Большое количество ушло на экспорт, но даже после распада СССР в российских гарнизонах оставалось немало этих зениток. В 2000х их отправили в музеи и на склады. Сейчас, судя по всему, расконсервировали.

Эксперты к этой новости отнеслись по-разному. Некоторые усомнились, что советские изделия с 70-летней историей способны эффективно противостоять натовскими орудиями типа CAESAR и HIMARS, которые Запад активно поставляет Киеву. Другие считают верным решение использовать пусть и старое, но вполне рабочее оружие.

"Если у нас их так много и боеприпасов вагоны – в добрый путь, лишним не будет. Особенно на открытых пространствах под Херсоном",

– отмечает автор блога zergulio Сергей Колясников.

Справедливости ради отметим, что к февралю 2022 г. у ВСУ тоже сохранилось довольно много советских С-60, и поначалу украинские пропагандисты публиковали много роликов в интернете, где эти пушки палят по Донбассу. Сколько из них сейчас в рабочем состоянии и, главное, есть ли для этих пушек боеприпасы, не сообщается.

