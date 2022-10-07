Французские САУ, которые Киев получил ранее, уже уничтожены российскими силами

Франция может дополнительно передать Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. По словам главы Пятой республики Эммануэля Макрона, он вместе с партнерами по ЕС "изучает возможность положительного ответа на многочисленные запросы Киева". В том, что самоходки Незалежной предоставят, сомневаться не приходится. Вот только, скорее всего, всучат ВСУ модели, от которых ранее отказалась Дания.

Париж в этом году уже передал украинским войскам 18 САУ Caesar: 12 весной и еще шесть в июне. Сделано это было вначале без огласки. О том, что "Цезари" бьют по Донбассу, стало известно, когда в руки российских военных попала эта французская техника, которую бросили украинцы, отступая с поля боя. Две САУ в хорошем состоянии передали на "Уралвагонзавод": там поблагодарили французов за подарочек, обещали разобрать и изучить. Как пояснили эксперты, особый интерес для российских разработчиков могут представлять цифровые системы управления и связь САУ с сетью НАТО.

Что представляет собой данное французское оружие.

САУ Caesar – это самоходная колесная артиллерийская установка. На вооружении во Франции стоит с 2007 года. По официальным данным, для армии республики всего было произведено 72 таких установки.

Бронированная кабина установлена на трехосное шасси грузовика Renault Sherpa и оснащена орудием TR F1, для которого подходят любые натовские артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе осколочно-фугасные, кассетные, дымовые, осветительные, активно-реактивные и противотанковые.



Скорострельность гаубицы составляет 6 выстрелов в минуту, боезапас небольшой – 18 снарядов. Дальность стрельбы 40+ км. Установка имеет систему навигации и наведения SAGEM Sigma 30, но возможно и ручное управление. Время развертывание – около минуты. Численность экипажа – пять человек.

Длина САУ 10 м, ширина 2,55 м, высота со сложенным оружием 2,7 м, масса 18 т. Двигатель дизельный мощностью 295 л.с. По шоссе может разгоняться до 80 км/ч, а вот к бездорожью приспособлена плохо: вязнет, буксует, застревает.

Французские гаубицы защитники Донбасса особенно невзлюбили за шрапнельные снаряды: взрывающиеся в воздухе боеприпасы осыпаются на землю тысячами гвоздиков, которые за счет высокой скорости способны пробить бронежилет. Применение такого оружия запрещено в мире с 2008 года, однако ни Киев, ни его западных поставщиков этот запрет не смущает.

Впрочем, есть у "Цезарей" существенный минус – они весьма уязвимы и легко поражаются ответным ударом артиллерии. Поэтому ряды французских самоходок к настоящему времени настолько поредели, что Киев выпросил у Парижа еще несколько штук.

Впрочем, разорять собственную армию Макрон больше не решился – Зеленскому и так уже передали четверть всех САУ Caesar, имевшихся на вооружении Франции. По данным Le Monde, теперь Украине достанутся гаубицы, которые модернизировали для Дании, но результат ее не устроил.

Обновленные самоходки базируются на четырехосной платформе чешского вездехода Tatra T815. Мощность двигателя увеличена до 400 л.с., боекомплект – до 32 снарядов. Масса установки тоже выросла до 32 т, необходимый экипаж – 3 человека.

Казалось бы, характеристики заметно лучше. Однако, что-то там явно не так, поскольку Копенгаген, получив первые два образца, затянул с приемкой остальных: по контракту, он должен был получить 15 модернизированных гаубиц Caesar в 2019 году. Теперь проблема решена к обоюдному удовольствию европейцев: забракованные Данией самоходки Франция передаст в качестве военной помощи Украине.

Сообщается, что речь может идти о поставках 6-12 таких машин. Точное количество станет известно после неформального заседания ЕС, которое западные партнеры решили провести в День рождения Владимира Путина 7 октября.