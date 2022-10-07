"С Днем рождения, Владимир Владимирович!": Путина поздравили с передовой

"С Днем рождения, Владимир Владимирович!": Путина поздравили с передовой
Пресс-служба Кремля
Юные россияне в юбилей президента устроили масштабный флешмоб

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 7 октября 70-летие. Поздравительные телеграммы летят в Кремль от зарубежных коллег, теплые пожелания передают жители со всех концов нашей большой страны и воины, с оружием в руках защищающие границы, ценности и суверенитет РФ.

"Сибирского здоровья, кавказского долголетия, донбасского характера!"

– желает командир батальона "Сомали" с позывным "Бойкот". К нему присоединяются гвардии капитан, командир 1-й штурмовой роты отдельного штурмового батальона "Сомали" с позывным "Воробей"; командир 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Малой"; командир разведроты батальона "Спарта", Герой ДНР с позывным "Матрос"; командир 3-й МБР 3-го мотострелкового батальона с позывным "Остап" и все, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции.

"Желаю, чтобы Вас всегда окружали единомышленники, готовые помочь в решении важных государственных задач!",

– пожелал командир батальона "Спарта" с позывным "Колыма", подчеркнув, что военнослужащие готовы исполнять все приказы верховного главнокомандующего и добиться полной победы.

Участники движения "Молодая гвардия" поблагодарили президента за то, что в России сохраняется историческая память, чтут семейные и национальные традиции, за мир на Кавказе, за Крым, за Донбасс. "Самый лучший президент, с Днем рождения!" – говорят молодые люди по всей стране.

Свои поздравления записали активисты "Волонтерской роты" из Тулы, Арзамаса, Смоленска, Твери, Пензы, Калуги и многих других городов, перечислив качества президента РФ, благодаря которым он смог сплотить Россию и отстоять само ее существование на мировой арене.

А в Москве и Санкт-Петербурге молодежь организовала масштабный флешмоб: по улицам прошли активисты с плакатами, на которых написаны пожелания Владимиру Путину.


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