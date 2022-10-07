Путин встретит 70-летний юбилей на работе

Глава государства не может оторваться от важных дел

Сегодня, 7 октября, российскому главнокомандующему Владимиру Путину исполняется 70 лет.

Несмотря на круглую дату, свой юбилей Владимир Владимирович проведет в рабочем режиме. Сегодня он посетит родную Северную столицу, где пройдет встреча государств-участников СНГ, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Многие уже поздравили главу государства с Днем рождения. Например, в Чеченской республике для Владимира Владимировича подготовили особый подарок. В его честь торжественно откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени В. В. Путина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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