Глава государства не может оторваться от важных дел

Сегодня, 7 октября, российскому главнокомандующему Владимиру Путину исполняется 70 лет.



Несмотря на круглую дату, свой юбилей Владимир Владимирович проведет в рабочем режиме. Сегодня он посетит родную Северную столицу, где пройдет встреча государств-участников СНГ, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Многие уже поздравили главу государства с Днем рождения. Например, в Чеченской республике для Владимира Владимировича подготовили особый подарок. В его честь торжественно откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени В. В. Путина.