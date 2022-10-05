Дроны-камикадзе успешно справляются с демилитаризацией

В противостоянии России и Украины значительную роль играют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С их помощью ведется разведка, наводка орудий, бомбардировка объектов. В последнее время значительный урон противнику российские войска наносят с помощью дронов-камикадзе "Герань-2".

Новые российские ударные беспилотники стали появляться в зоне СВО еще летом, но особенно активно – с наступлением осени. Подрывы складов боеприпасов в Одессе, военных заводов в Николаеве, линий снабжения в Днепропетровске – все это совершили напичканные взрывчаткой "птички". Из последнего: уничтожение казарм в городе Белая Церковь под Киевом в ночь на 5 октября – тоже сообщается, что там был прилет БПЛА.

На обломках, которые украинцы находят на месте ударов, отчетливо видна надпись на русском языке "Герань-2" (М214). Вот только некоторые считают, что это не российское вооружение, а помощь союзников.

США настаивают, что работающие на Украине дроны России предоставил Иран. Аналогичного мнения придерживается Киев, да и многие российские специалисты. Однако в Москве факт военного сотрудничества с Тегераном не подтверждают, а официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани на днях прямо опроверг сообщения о поставках иранских дронов в РФ для использования их на Украине.

Итак, давайте разбираться, что за беспилотное устройство доставляет столько неприятностей противнику и почему возникли подозрения, что за названием "Герань-2" скрывается иранский дрон.

Тот факт, что Тегеран достиг значительных высот в производстве БПЛА, для интересующихся данной темой секрета не составляет. Десятилетия находящийся под западными санкциями Иран разрабатывать и производить пилотируемые военные самолеты не мог, поэтому еще в 1980х сосредоточился на беспилотниках. Сейчас на вооружении ВВС страны имеются как ударные дроны, так и разведывательные.

Линейка "Shahed" ("Шахид" или "Шахед", с персид. "Мученик") относится к тяжелым ударно-разведывательным БПЛА. Эксперты указывают, что при разработке этого беспилотника Иран взял за образец американский MQ-1 Predator (Хищник). Лучшей моделью этой линейки знатоки, в том числе на Западе, называют Shahed-129. Он может до суток находиться в автономном полете и нести бомбу весом до 400 кг.

У "Шахида-136", который, по мнению некоторых аналитиков, и скрывается под названием "Герань-2", полезная грузоподъемность значительно меньше: боеголовка, расположенная в носовой части, достигает 30-50 кг. В целом "птичка" вместе с боезарядом весит 200 кг. Ее длина – 3,5 м, размах крыльев – 2,5 м. Максимальная скорость – 185 км/ч. Заявленная дальность полета – до 2,5 тыс. км, длительность барражирования – до 12 часов. Комфортная для работы высота – от 60 м до 4 км.

Беспилотники, используемые для демилитаризации Украины, отвечают этим характеристикам. Только боеголовка у дрона, который российские операторы запускают в зоне СВО, может быть побольше – такие выводы озвучивают эксперты, оценивая характер повреждений после удара БПЛА по украинским объектам.

Как и "Герань-2", "Шахид-136" – это дрон-камикадзе, то есть предназначен для одноразового использования, поэтому в разы дешевле, чем тот же американский "Хищник" или турецкий "Байрактар".

Запускают иранский дрон, как и "Герань-2", сериями по пять штук с грузовика, железнодорожного вагона, палубы корабля. Работает он на бензине или дизеле. Очевидцы отмечают, что двигатель у данного БПЛА довольно шумный, поэтому при подлете противник его зачастую замечает и пытается подстрелить. Из ручного оружия это порой получается. А вот для радаров они незаметны, поскольку те настроены на иные, более высокие, характеристики летательных объектов.

Почему же все-таки многие уверены, что "Герань-2" и Shahed-136 – это одно и то же? Возможно, на такие мысли наталкивает тот факт, что до недавнего времени о подобных российских БПЛА ничего не сообщалось, и модели "Герань-1" в публичном пространстве не мелькали.

В Центре анализа стратегий и технологий допускают, что "Герани" могут производиться в России по иранской лицензии. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Есть только фото обломков неких российских беспилотников, которые очень похожи на иранские.