Пентагон благословил Украину на использование ракетных систем США против России

Решение США передать Украине новые ракетные системы "Хаймарс" демонстрирует уровень ненависти Вашингтона к Москве. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила сообщение Белого дома об очередном пакете военной помощи Киеву.

"К уже имеющимся 16 установкам американцы готовы добавить еще четыре и боеприпасы к ним на общую сумму 625 млн долларов. Вы представляете, какая сила ненависти к нам",

– отметили на Смоленской площади. Там, несомненно, учли, что буквально накануне на брифинге в Пентагоне было заявлено, что американская сторона не станет возражать, если украинцы начнут обстреливать из РСЗО "Хаймарс" территорию России. И речь идет не только о землях, присоединившихся к РФ после референдумов в сентябре, но и о Крыме и вообще любой точке Российской Федерации, куда сможет дотянуться Киев. А дотянуться он хочет как можно дальше.

Чтобы понять уровень угрозы и причину, почему украинский режим так выпрашивает "Хаймарсы", нужно внимательно посмотреть на это вооружение.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, пер. с англ. "высокомобильная артиллерийская ракетная система) – это американская реактивная система залпового огня (РСЗО). Разработана была в конце 90х – начале нулевых. В 2002 г. армией США был сформирован первый заказ на 40 таких систем. Сейчас у Пентагона сотни этих установок (точные данные не раскрываются). Среди других стран больше всего "Хаймарсов" у Румынии – 54 установки, поставки были также в Сингапур, ОАЭ, Иорданию.

"Обкатывали" США свои установки М142 "Хаймарс" в Ираке, Афганистане, Сирии. Главными достоинствами тогда назывались маневренность, проходимость, всепогодность, быстрая перезарядка. Но все эти плюсы оказались несущественными в условиях боя на Украине.

Итак, РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси. Есть возможность переключения на полный привод (6х6) и автоматическая подкачка/спуск шин в зависимости от местности. Это позволяет легко преодолевать камни и ухабы. Однако в условиях распутицы на черноземе установка весом свыше 15 тонн (с боезарядом – до 25 т) теряет проходимость. Клиренса в 564 мм ей уже не хватает.

Смотрим дальше. Короткое время развертывания – 16 минут после остановки – и 3 минуты на пакетную перезарядку. Это важно, когда не ждешь "ответки" и можешь бить с одного места, сколько захочешь. В ситуации, когда противнику есть чем ответить, быстрая перезарядка – лишняя опция, поскольку тебя заметят после первого же выстрела, и задача – как можно быстрее свернуться и переместиться подальше, то есть действовать по принципу "бей и беги".

Вот почему украинцы из "Хаймерсов" делают зачастую всего по три выстрела с одного места, а не все возможные шесть.

Внешне эта американская пусковая установка похожа на обычный грузовик: длина машины 7 м, ширина 2,4 м, высота 3,2 м. Поэтому на спутниковых снимках или экране не самого качественного квадрокоптера не всегда понятно, скрылся в лесу КамАЗ или "Хаймарс". Этим же объясняется и привычка украинцев вести обстрелы ночью: в темноте операторам разведки и вовсе не разобрать, где есть что.

Из характеристик добавим также, что скорость HIMARS может развивать до 85 км/ч, топливного бака хватает на маршрут до 480 км. Обслуживающий экипаж состоит из трех человек: водителя, оператора и командира расчета. Но для определения цели задействовано, конечно, гораздо больше служб.

Теперь о боеприпасах. М142 может нести шесть MLRS – неуправляемых реактивных снарядов дальностью действия до 45 км; либо шесть снарядов GMLRS калибра 227 мм с GPS-наведением и дальностью стрельбы до 70 км; либо одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Последняя способна поражать цель на расстоянии 300 км, и именно такие просит Киев у Вашингтона в ежедневном режиме.

Пока – по официальным данным – американцы ограничиваются поставками Украине GMLRS М30, причем уже были случаи стрельбы по Донбассу ракетами с кассетными боеголовками, от которых сами американцы громогласно отказались в 2019 году, признав, что такие боеприпасы наносят значительный неконтролируемый урон мирному населению. Но гарантий, что ATACMS не окажется в распоряжении Киева, нет.

Пока Пентагон поясняет, что не включил в свежий список военных поставок на Украину ракеты ATACMS, поскольку "не видит в этом необходимости". Но все может измениться, как только ВСУ начнут терпеть поражение.