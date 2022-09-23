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Российская Федерация продемонстрирует инспекционной группе из Соединенных Штатов образец межконтинентальной ракеты "Сармат" сроком до зимы 2024 года.
На сайте государственных закупок говорится, что в обозначенный срок "Красмаш" намерен осуществить процедуру показа разработки американской группе. Когда точно ожидается ее появление, пока неясно.
Так, американцы ознакомятся с ракетой в ее упрощенном виде: головную часть инспекционной группе никто выносить на ознакомление не собирается. Гости увидят первую ступень с пусковым контейнером ракеты.
Группа также ознакомится с базовыми параметрами, включая уровни и отвесы.
Процедура показа будет осуществляться с рамках СНВ-III, подписанного Российской Федерацией и Соединенными Штатами.
А ранее военный эксперт заявил, что в случае открытого конфликта с НАТО РФ начнет бомбить военные объекты Североатлантического альянса "Кинжалами".
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