Правда, в упрощенном виде

Российская Федерация продемонстрирует инспекционной группе из Соединенных Штатов образец межконтинентальной ракеты "Сармат" сроком до зимы 2024 года.

На сайте государственных закупок говорится, что в обозначенный срок "Красмаш" намерен осуществить процедуру показа разработки американской группе. Когда точно ожидается ее появление, пока неясно.

Так, американцы ознакомятся с ракетой в ее упрощенном виде: головную часть инспекционной группе никто выносить на ознакомление не собирается. Гости увидят первую ступень с пусковым контейнером ракеты.

Группа также ознакомится с базовыми параметрами, включая уровни и отвесы.

Процедура показа будет осуществляться с рамках СНВ-III, подписанного Российской Федерацией и Соединенными Штатами.

А ранее военный эксперт заявил, что в случае открытого конфликта с НАТО РФ начнет бомбить военные объекты Североатлантического альянса "Кинжалами".