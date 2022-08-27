Запад решил испытать свою судьбу

Во время холодной войны Советский Союз построил "Объект 711" на территории Украины, который имел складское назначние и использовался для хранения тактического и стратегического ядерного оружия. Объект находился в Ивано-Франковской области в 150 метрах под землей.

Минобороны Украины начало вывозить ядерный арсенал отттуда после распада Советского Союза. Теперь чудо советской инженерной мысли используется для хранения основной части арсенала авиа– и ракетных боевых припасов. Каково же было удивление Североатлантического альянса, когда РФ показала, что ее новейшие (даже неядерные) "Кинжалы" уничтожают подобные объекты прямым попаданием. В середине марта РФ уничтожила таким способом "Объект 711".

Все произошло в 80 километрах от румынской границы. В Румынии американцы разместили там свою знаменитую систему противовоздушной обороны "Иджис", предназначенную для ракет малой и средней дальности.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, "та сторона" поняла: в случае непредвиденной ситуации Запад легко может получить "гиперзвуковой подарок", который придет по почте, пройдя как через масло сквозь любую бетонную толщу со скоростью в 10 Махов.

Особенно нелепы на этом фоне звучат милитаристские заявления Польши, которая напоминает всем о своих ущемленных имперских амбициях. Впрочем, со словесным реваншизмом Варшавы тягаться никто не желает. Однако после заявлений о том, что Калининград, вообще-то, якобы "польский", Россия отправила в регион МиГи с "Кинжалами".

"Россия, безусловно, великая страна. И если дело примет серьезные обороты, она покажет, что готова использовать для своей обороны все имеющееся. Не только "Кинжалы", но и морские "Цирконы", и даже "Сарматы" с гирпезвуком", – пояснил спикер в интервью "Свободной Прессе".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за все время СВО Россия применяла "Кинжал" трижды.