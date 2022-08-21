Комплекс не имеет в мире аналогов

Вооруженные силы Российской Федерации трижды применяли гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 августа, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Как указал министр, в ходе специальной операции гиперзвуковой ракетный комплекс показал свои возможности на самом высоком уровне. Однако министр не стал уточнять, когда именно российская сторона применяла гиперзвуковые комплексы.

"Кинжал", продолжил Шойгу, не имеет в мире аналогов, которые были хотя приближены к его характеристиками. Речь идет о ракете, которая является невозможной для перехвата даже самыми передовыми ПВО.

Министр обороны указал, что скорость "Кинжала" выше отметки в десять махов. Новейший ракетный комплекс применяется для поражения наиболее важных целей.

А обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд указал, что ныне у Запада нет никакого ответа на российские "Кинжалы" – особенно у украинских ПВО.