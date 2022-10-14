Российская суперпушка 2С7М уничтожила на Украине супергаубицу США М777

Российская суперпушка 2С7М уничтожила на Украине супергаубицу США М777
САУ 2С7М «Малка»
Побеждать противника на поле боя России помогают советские разработки

Иосиф Сталин называл артиллерию Богом войны. Спустя 80 лет в театре военных действий на первый план выходят новые игроки – беспилотники, высокоточные гиперзвуковые ракеты, однако роль артиллерии не стала меньше. По оценке экспертов, половину боевых задач в ходе специальной военной операции решают именно пушки.

На днях Уралвагонзавод приоткрыл завесу тайны о поставках вооружения в зону СВО, сообщив, что на фронт отправилась очередная партия 2С7М, причем заказ Минобороны по данным орудиям был выполнен досрочно.

САУ 2С7М "Малка" – это дальнобойная самоходная артиллерийская установка калибра 203 мм. В мире ее прозвали ядерной суперпушкой за мощь, дальнобойность и возможность использовать ядерные, бетонобойные и химические заряды.

"Малка" "выросла" из советского "Пиона" – самоходной пушки 2С7 1970х годов. Но современное орудие прошло капитальную модернизацию. Заменили практически все: коробку передач и механизмы распределения, двигатель и защитный комплекс, систему связи и приборы управления.

Сейчас САУ "Малка" может получать координаты по радиосвязи, оператору уже не требуется вводить их вручную, что упрощает и ускоряет процесс. Скорострельность составляет 1,5 выстрела в минуту. Нарезная пушка 2А44 длиной 7 метров может работать под углом от 0 до 60 градусов. Дальность стрельбы – более 47 км.

За счет шасси, аналогичного танковому, у 2С7М высокая проходимость по бездорожью. На шоссе машина может развивать скорость выше 50 км/ч. Экипаж, в отличие от "Пиона", состоит не из семи, а из шести человек: это водитель, командир и четыре военнослужащих расчета.

Еще год назад, до начала вооруженного противостояния на Украине, западные эксперты признавали, что 2С7М "Малка" – самая мощная пушка в мире, превосходящая даже хваленые американские артиллерийские установки. При этом часто указывалось, что такие выводы основаны на заявленных характеристиках и тестовых испытаниях, и допускалось, что в реальных боевых условиях ТТХ могут отличаться от плановых. Что ж, сейчас можно с уверенностью говорить, что в противостоянии российской суперпушки и американской супергаубицы М777 последняя терпит поражение.

"Уничтожаем их, у нас мощнее орудие", – говорит старший офицер батареи. По его словам, встречаться с М777 военнослужащим РФ, ДНР и ЛНР в последние месяцы приходится довольно часто, т.к. США поставили много таких гаубиц на Украину. Но в артиллерийской дуэли "американка", даже управляемая иностранными наемниками, проигрывает нашей "Малке".

Буксируемая гаубица М777 и ее модификации получили у российских военнослужащих прозвище "три топора", хотя до применения на Украине это орудие военные эксперты пафосно называли "супергаубицей". Эта 155-мм пушка рассчитана на стрельбу по целям на удалении до 30 км, а при использовании реактивных снарядов M982 Bloc IA-2 Excalibur может бить на расстояние свыше 45 км, поэтому были опасения, что нашим артиллеристам к украинским батареям М777 будет сложно подобраться.

M777

Но, как выяснилось, "три топора" удается уничтожать не только с воздуха. Дальнобойная "Малка" и более легкий буксируемый "Гиацинт" успешно справляются с этой задачей. 

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