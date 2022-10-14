Побеждать противника на поле боя России помогают советские разработки

Иосиф Сталин называл артиллерию Богом войны. Спустя 80 лет в театре военных действий на первый план выходят новые игроки – беспилотники, высокоточные гиперзвуковые ракеты, однако роль артиллерии не стала меньше. По оценке экспертов, половину боевых задач в ходе специальной военной операции решают именно пушки.

На днях Уралвагонзавод приоткрыл завесу тайны о поставках вооружения в зону СВО, сообщив, что на фронт отправилась очередная партия 2С7М, причем заказ Минобороны по данным орудиям был выполнен досрочно.

САУ 2С7М "Малка" – это дальнобойная самоходная артиллерийская установка калибра 203 мм. В мире ее прозвали ядерной суперпушкой за мощь, дальнобойность и возможность использовать ядерные, бетонобойные и химические заряды.

"Малка" "выросла" из советского "Пиона" – самоходной пушки 2С7 1970х годов. Но современное орудие прошло капитальную модернизацию. Заменили практически все: коробку передач и механизмы распределения, двигатель и защитный комплекс, систему связи и приборы управления.

Сейчас САУ "Малка" может получать координаты по радиосвязи, оператору уже не требуется вводить их вручную, что упрощает и ускоряет процесс. Скорострельность составляет 1,5 выстрела в минуту. Нарезная пушка 2А44 длиной 7 метров может работать под углом от 0 до 60 градусов. Дальность стрельбы – более 47 км.

За счет шасси, аналогичного танковому, у 2С7М высокая проходимость по бездорожью. На шоссе машина может развивать скорость выше 50 км/ч. Экипаж, в отличие от "Пиона", состоит не из семи, а из шести человек: это водитель, командир и четыре военнослужащих расчета.

Еще год назад, до начала вооруженного противостояния на Украине, западные эксперты признавали, что 2С7М "Малка" – самая мощная пушка в мире, превосходящая даже хваленые американские артиллерийские установки. При этом часто указывалось, что такие выводы основаны на заявленных характеристиках и тестовых испытаниях, и допускалось, что в реальных боевых условиях ТТХ могут отличаться от плановых. Что ж, сейчас можно с уверенностью говорить, что в противостоянии российской суперпушки и американской супергаубицы М777 последняя терпит поражение.

"Уничтожаем их, у нас мощнее орудие", – говорит старший офицер батареи. По его словам, встречаться с М777 военнослужащим РФ, ДНР и ЛНР в последние месяцы приходится довольно часто, т.к. США поставили много таких гаубиц на Украину. Но в артиллерийской дуэли "американка", даже управляемая иностранными наемниками, проигрывает нашей "Малке".

Буксируемая гаубица М777 и ее модификации получили у российских военнослужащих прозвище "три топора", хотя до применения на Украине это орудие военные эксперты пафосно называли "супергаубицей". Эта 155-мм пушка рассчитана на стрельбу по целям на удалении до 30 км, а при использовании реактивных снарядов M982 Bloc IA-2 Excalibur может бить на расстояние свыше 45 км, поэтому были опасения, что нашим артиллеристам к украинским батареям М777 будет сложно подобраться.

Но, как выяснилось, "три топора" удается уничтожать не только с воздуха. Дальнобойная "Малка" и более легкий буксируемый "Гиацинт" успешно справляются с этой задачей.