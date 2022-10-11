Германия отправляет Украине ЗРК IRIS-T: как немецкое оружие может изменить систему ПВО Незалежной

Германия отправляет Украине ЗРК IRIS-T: как немецкое оружие может изменить систему ПВО Незалежной
Страны НАТО нашли удобный плацдарм для испытаний своего нового вооружения

Германия поможет Украине быстро укрепить ее противовоздушную оборону. Для этого в ускоренном порядке отправляет комплекс IRIS-T. Об этом объявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт после того, как Россия нанесла высокоточными ракетами массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Первый немецкий ЗРК поступит в распоряжение Киева буквально на днях, подчеркнули в военном ведомстве Германии.

И это, действительно, поставка с опережением графика – ранее планировалось, что IRIS-T приедет на Украину в ноябре. Впрочем, ускорение на пару недель – это единственное, чем в реальности могут похвастаться немцы. Поскольку речь пока идет об одном комплексе, которому к тому же не очень доверяют даже разработчики.

IRIS-T Surface Launched SAM AD System – это полное название зенитно-ракетной установки для запуска ракет класса "воздух-воздух" малой и средней дальности. Разрабатывалась Германией в 1990х-2000х г.г., в серийное производство передана в 2014 году. Кстати, специалисты из ФРГ не потянули реализацию проекта в одиночку, поэтому под немецким руководством работали также партнеры из Италии, Швеции, Норвегии, Греции, Канады, Испании.

Каждый отвечал за свой фронт работ, к примеру, команда ФРГ – за систему самонаведения, греки – за боевую часть снаряда. И, судя по всему, такое разделение труда оказалось не лучшим решением. По крайней мере, торопиться с закупками этих ЗРК в армии Германии не стали, из других разработчиков купить комплекс решились только шведы. Да и на международных тендерах у IRIS-T всегда находились конкуренты получше: среди иностранных заказчиков числится лишь Египет.

Но Украине выбирать не приходится. Когда в июне канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву ЗРК IRIS-T SLM, там обрадовались и запросили сразу десять. Оказалось, это невозможно. Все, что может немецкая сторона – прислать один комплекс сейчас и еще три – не ранее 2023 года. Это накануне подтвердила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Чтобы понять, насколько Украине помогут эти ЗРК, нужно посмотреть на их характеристики.

IRIS-T (от англ. InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – это ракета класса "воздух-воздух", оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Зенитно-ракетный комплекс для ее запуска устанавливается на автомобили MAN 8×8, также есть гусеничный вариант.

Комплекс способен нести 8 ракет малой (до 20 км) или средней (до 40 км) дальности и запускать их можно одновременно. Украине, скорее всего, достанется модификация с SLM – это ракеты средней дальности, способные поражать цель на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. При этом чем ниже цель, тем хуже IRIS-T SLM справляется с поставленной задачей.

Привести систему в боевое состояние можно за 10 минут при обслуживании экипажем из двух человек. Установка может подключаться к системам связи НАТО и через них получать координаты. Но возможна и автономная работа.

При запуске направление задается с земли, но при подлете к цели головной обтекатель ракеты отделяется и маршрут корректируется с помощью инфракрасной головки самонаведения. С одной стороны, это удобно: операторы ЗРК, запустив ракеты, могут не отслеживать их дальнейший полет, а сворачиваться и уезжать в укрытие. С другой, ракета часто "путает" цель и отклоняется от первоначального маршрута, особенно, если сбить требуется объект, умеющий маневрировать.

Википедия схема IRIS-T: отсек наведения, отсек боевой части, двигательный отсек, отсек органов управления

Длина ракеты 3 м, вес 87 кг, из них 11 кг – масса боевой части (осколочно-фугасной). Взрыватель неконтактный. Максимальная скорость 3 Маха. Старт в вертикальном положении.

Если сравнивать немецкие ЗРК IRIS-T SLM с российскими, то эксперты чаще всего в качестве аналогии упоминают "Top", "Панцирь" и "Бук-М3". Однако между ними существенные различия: "Ток", к примеру, рассчитан на поражение целей в отдалении не более 20 км, "Бук" способен поражать объект на расстоянии 80 км. При этом боевого применения у IRIS-T SLM еще не было. Так что для западного военпрома Украина – не только площадка для утилизации старого оружия, но и плацдарм для испытаний современных разработок.

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