Иран нанес неожиданный удар по США

Иран нанес неожиданный удар по США
Фото: www.unsplash.com
Многие страны весьма недружелюбно относятся к Вашингтону

Западные государства по праву заслужили славу главных "ограничителей" мирового пространства. Европа и Соединенные Штаты Америки постоянно вводят санкционные ограничения против ряда стран. Той же монетой американцам решили отплатить власти Ирана.

Сегодня, 31 октября, стало известно, что Тегеран принял решение нанести санкционный удар по Америке. Сообщается, что ограничения введены против десяти физических лиц и четырех американских предприятий. В частности, речь идет о Центральном разведывательном управлении США и Национальной гвардии.

Как известно, новую волну антииранских настроений подняли заявления о том, что Тегеран якобы в военном плане поддерживает Российскую Федерацию в конфликте на территории Незалежной. Западные журналисты и государственные деятели уверяют общественность, что Иран якобы передал Вооруженным силам нашей страны мощные беспилотники-камикадзе. При этом и Москва, и Тегеран неоднократно заявляли, что это не соответствует действительности.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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