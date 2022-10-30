Против "Кинжала" приема нет

Великобритания, как островное государство, не имеет никакой стратегической и тактической выгоды в географическом расположении – ее очень легко атаковать с помощью баллистических ракет и гиперзвука, указал экс-маршал королевской авиации Эдвард Стрингер.

Отставной военнослужащий отметил, что островитяне привыкли к комфорту и безопасности, живя на окраине Европы. Однако события на Украине лишили государство всех иллюзий. Россия успешно применяет крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, что не может не беспокоить Лондон.

Британия может в ответ развернуть на своей территории лишь системы малой дальности для того, чтобы обеспечить работу обороны лишь на локальном уровне. Однако, если потенциальный противник развернет более продвинутые системы, дело примет совершенно печальный оборот. Перед гиперзвуком у Великобритании практически нет защиты.

Сейчас, считает Стрингер, Минобороны остается разве что развернуть на Темзе эсминец с зенитной ракетной системой PAAMS. Необходимо тесно сотрудничать с американцами и совершенствовать собственные противоракетные системы, добавляя в них космические компоненты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что "Кинжал" остается одной из главных угроз для НАТО.