На РФ будут давить с юга

Cевероатлантический альянс должен подать необходимый и ясный сигнал президенту России Владимиру Путину путем размещения на территории Турции гиперзвукового вооружения. Такого мнение придерживается военный эксперт, специалист "Атлантического совета" при НАТО Альп Севимлисой.

Автор материала аргументирует перед коллективным Западом свою позицию следующим фактом: Турция является крупным региональным игроком в Средиземном море. Ее можно использовать как против Российской Федерации, так и против Китайской Народной республики.

У НАТО, указывает эксперт, есть лишь три козыря, если рассматривать в качестве таковых развитые государства с серьезным военным потенциалом: это Соединенные Штаты, Британия и Турция.

Специалист указал, что Турция обладает боеспособной армией, которая имеет опыт в ливийской и сирийской кампаниях. За счет Анкары альянс может удвоить собственные усилия по стратегическому сдерживанию путем размещения ракет к уже существующему ТЯО.

Ранее в альянсе выразили беспокойство из-за наращивания военного присутствия России на Крайнем Севере.