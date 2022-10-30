Без учета требований Москвы дороги дальше нет

Мир, считает президент Российской Федерации Владимир Путин, переживает глубокий политический и экономический кризис. Запад более не может жить на озвучиваемых им постулатах, так как усиленно практикует совершение государственных переворотов и военные вторжения.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия и Штаты могут вернуться к переговорам, однако без соответствующего стремления со стороны Белого дома ни о каком компромиссе не может быть и речи.

Вашингтон обязан принять во внимание озабоченность российской стороны. В приоритете, конечно, нужно вернуться к тому политическому состоянию, которое наблюдалось зимой 2021 года.

Песков уточнил, что речь идет о предложенных в конце прошлого года коллективному Западу проектах о гарантиях безопасности – в них РФ настаивала на отказе НАТО от расширения на восточном направлении и гарантиях внеблокового статуса Украины, а также отводе на границы 1997 года.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность "сердечными отношениями" российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.