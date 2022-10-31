Украинский капкан: Запад ищет повод для удара по России

Украинский капкан: Запад ищет повод для удара по России
MOD Russia/www.globallookpress.com
Американцы извлекли выгоду из активной обороны сил РФ

Вооруженные силы России смогли стабилизировать фронт – противник столкнулся с контратакой. Украинский тыл разоружается как по кирпичу, уничтожаются крупнейшие подстанции. Итогом таких атак станет выведение из строя минимум 75% энергетической инфраструктуры.

Позднее, считает военный эксперт Юрий Кнутов, РФ необходимо добиться таких же результатов на западе Украины, чтобы лишить ее поставок оружия. В анналы истории отправлены Днепрогэс, Новоднестровская, Каневская и Кременчугская ГЭС. По всей Украине введены экстренные веерные отключения.

Таким образом, указал Кнутов, РФ перешла к активной обороне, однако обходится без ударов по самим украинским электростанциям, чтобы не спровоцировать техногенную катастрофу – она вызовет огромное число жертв.

Подстанции – цель №1. Запад в крайне недостаточном количестве имеет в распоряжении собственное оборудование подобного рода, а вот РФ его производит сама.

Эксперт считает, что ситуация до открытого уничтожения американских дронов и разведчиков не дойдет – несмотря на их координацию атаки на Черноморский флот, борты находились в пределах международных вод, а потому были неприкасаемы. Эти правила соблюдали и Советский Союз, и Штаты – они незыблемы до сих пор. Никто не желает добиться того, чтобы начала действовать пятая статья договора НАТО. А вот приблизиться и заглушить электронику противника с помощью РЭБ – весьма неплохая идея.

Кнутов также предупредил, что ВСУ готовят силы для наступления на Херсон – ВСУ пытаются довести группировку до численности в 40 тыс. человек, пишет "Радио 1".

Тем временем в Запорожской области проходят ожесточенные бои. Как пишет "Пятый канал", стороны применяют и разведку, и БПЛА. Силы РФ активно применяют "Грады.


Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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