Ситуация обостряется с каждым днем

Текущее положение дел в мировом пространстве вызывает обеспокоенность у экспертного сообщества и простых людей. С важным заявлением по поводу происходящих событий выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Высокопоставленный госслужащий четко объяснил, какую главную цель западные страны преследуют в отношении Российской Федерации.



Руководитель главного военного ведомства нашей страны подчеркнул, что сегодня задача коллективного Запада – полностью уничтожить экономику и военный потенциал России. Министр объяснил, что США и их европейские сателлиты все еще лелеют надежду оставить за собой место гегемона, а для этого им необходимо максимально ослабить Россию.

Как известно, именно Москва первой бросила вызов обнаглевшему Вашингтону. Соединенные Штаты Америки всячески пытаются навредить нашей стране с тем, чтобы оставить за собой позицию единовластного мирового лидера.

Также российский министр сообщил, что Североатлантический альянс фактически перешел от сдерживания нашей страны к созданию системы коллективной обороны у рубежей России. Такое положение дел говорит о серьезной эскалации ситуации.