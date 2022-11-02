Шойгу четко обозначил главную цель Запада в России

Шойгу четко обозначил главную цель Запада в России
Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Presswww.globallookpress.com
Ситуация обостряется с каждым днем

Текущее положение дел в мировом пространстве вызывает обеспокоенность у экспертного сообщества и простых людей. С важным заявлением по поводу происходящих событий выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Высокопоставленный госслужащий четко объяснил, какую главную цель западные страны преследуют в отношении Российской Федерации.

Руководитель главного военного ведомства нашей страны подчеркнул, что сегодня задача коллективного Запада – полностью уничтожить экономику и военный потенциал России. Министр объяснил, что США и их европейские сателлиты все еще лелеют надежду оставить за собой место гегемона, а для этого им необходимо максимально ослабить Россию.

Как известно, именно Москва первой бросила вызов обнаглевшему Вашингтону. Соединенные Штаты Америки всячески пытаются навредить нашей стране с тем, чтобы оставить за собой позицию единовластного мирового лидера.

Также российский министр сообщил, что Североатлантический альянс фактически перешел от сдерживания нашей страны к созданию системы коллективной обороны у рубежей России. Такое положение дел говорит о серьезной эскалации ситуации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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