Беженцы доставляют полякам немало неудобств

Очередной скандал с участием выходца с Украины произошел на территории польского государства. Там сотрудникам правоохранительных органов пришлось разбираться с незалежным, который решил устроить себе развлечения с катафалком.



Местные телеканалы сообщают, что агрессивный украинец перебрал со спиртными напитками, после чего решил угнать автомобиль похоронной компании. Скандальный инцидент произошел в Варшаве.

Очевидцы обратили внимание на катафалк, который весьма необычным образом перемещался по улицам. Было очевидно, что за рулем находится человек в неадекватном состоянии. В итоге полицейские задержали машину, на водительском месте был обнаружен 30-летний украинец в состоянии алкогольного опьянения.

Более того, нарушитель порядка начал проявлять агрессию по отношению к полицейским, которые в конце концов скрутили его и забрали в отделение. Сообщается, что мужчина угнал катафалк у компании, из которой его недавно уволили. Теперь гонщику грозит до 10 лет тюрьмы.