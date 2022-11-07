В Польше пьяный украинец устроил шоу с катафалком

В Польше пьяный украинец устроил шоу с катафалком
Фото: www.unsplash.com
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Очередной скандал с участием выходца с Украины произошел на территории польского государства. Там сотрудникам правоохранительных органов пришлось разбираться с незалежным, который решил устроить себе развлечения с катафалком.

Местные телеканалы сообщают, что агрессивный украинец перебрал со спиртными напитками, после чего решил угнать автомобиль похоронной компании. Скандальный инцидент произошел в Варшаве.

Очевидцы обратили внимание на катафалк, который весьма необычным образом перемещался по улицам. Было очевидно, что за рулем находится человек в неадекватном состоянии. В итоге полицейские задержали машину, на водительском месте был обнаружен 30-летний украинец в состоянии алкогольного опьянения.

Более того, нарушитель порядка начал проявлять агрессию по отношению к полицейским, которые в конце концов скрутили его и забрали в отделение. Сообщается, что мужчина угнал катафалк у компании, из которой его недавно уволили. Теперь гонщику грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Polsat ✓ Надежный источник
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