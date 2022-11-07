"Убивать пойдет вся наша страна": когда войска НАТО войдут на Украину

"Убивать пойдет вся наша страна": когда войска НАТО войдут на Украину
Фото: www.unsplash.com
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Прогнозом поделился опытный политолог

Ситуация на территории украинского государства остается тревожной. Уже восьмой месяц в Незалежной не прекращаются ожесточенные бои. Российские бойцы делают все для того, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи и провести полную демилитаризацию и денацификацию киевского режима. По мнению опытного политолога Алексея Живова, уже совсем скоро Запад может пойти на решительный шаг.

Эксперт сообщил, что во "вражеском лагере" начали всерьез обсуждать возможное введение войск Североатлантического альянса на подмогу Вооруженным силам Украины уже этой зимой. Впрочем, политолог считает, что непосредственно вояки НАТО вряд ли сунутся на Украину, однако там может появиться некая польско-румынская группировка.

При этом Живов подчеркнул, что как только натовские военные или их прокси войдут на земли Украины – все решительно изменится.

"Убивать натовцев пойдет вся наша страна", – убежден опытный эксперт.

К слову, сегодня, 7 ноября, стало известно, что российским военнослужащим удалось успешно отбить очередную попытку наступления украинцев в Херсонской области, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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