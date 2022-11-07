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Российские войска продолжают успешно проводить спецоперацию по денацификации украинского государства. Однако киевский режим не сдается и всеми силами пытается усугубить положение русскоязычного населения на территории страны. Так, мощный удар был нанесен по Одессе.
Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь потребовал у одесского градоначальника Геннадия Труханова убрать из города все вывески и таблички на русском языке. Разумеется, реализация этого требования скажется на жизни многих местных жителей, которые привыкли говорить и мыслить по-русски.
Креминь объявил, что еще в феврале текущего года соответствующее требование было направлено в Одессу. Однако местные власти, как утверждает воинственно настроенный украинец, проигнорировали его. Судя по всему, теперь языковой омбудсмен Незалежной возьмет реализацию русофобского распоряжения на личный контроль и с особым вниманием отнесется к одесской администрации.
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