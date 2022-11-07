Ситуация не на стороне нынешних украинских властей

Как известно, недавно в прессе появилась информация о том, что вашингтонская администрация обратилась к Киеву с рекомендацией как можно быстрее начать переговорный процесс с Москвой. Эту новость активно обсуждают в информационном пространстве. В США и вовсе считают, что тенденции говорят об одном: вскоре режим Владимира Зеленского на Украине рухнет.



Такое мнение выразили читатели авторитетного американского издания The Washington Post. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что дела у киевского режима плохи. Вооруженные силы России вывели из строя важные объекты инфраструктуры, дошло до того, что власти Киева подумывают о полной эвакуации населения.

Жители США посоветовали Украине как можно быстрее пойти на мирные переговоры, так как со сменой ситуации в Вашингтоне (многие считают, что республиканцы отнимут власть у демократов) Киев останется без поддержки Белого дома.

"Если откажитесь от переговоров, тогда ждите скорой смены режима в Киеве", "Украине не победить в этом противостоянии", "У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на урегулирование дипломатическим путем", – пишут англоязычные пользователи Сети.