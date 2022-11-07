Киевский режим не готов отказаться от агрессивной политики

Крымский полуостров, который восемь лет назад вернулся в родную российскую гавань, как кость в горле стоит у нынешней киевской администрации. Разумеется, на Западе тоже весьма опечалены тем, что их мечты использовать полуостров в собственных военных целях канули в Лету. Любопытно, что в американских СМИ утверждают: у Киева уже почти готов особый план по "захвату Крыма".



Такую информацию публикует авторитетное американское издание Daily Beast, ссылаясь на осведомленного киевского чиновника, занимающего высокий пост. Журналисты утверждают, что сейчас идет активная подготовка стратегии нападения на полуостров и согласование нюансов коварной спецоперации.

Зарубежным журналистам также удалось выяснить, что ответственность за решение "крымского вопроса" возложили на "представителя" украинского главнокомандующего Владимира Зеленского по полуострову Тамилу Ташеву. Высокопоставленная незалежная особа лично курирует этот вопрос.

При этом в статье с сожалением отмечается, что точные сроки, когда план будет готов и украинцы пойдут в атаку, источник журналистов раскрыть отказался.