Киев отправляет в атаку женщин

Киевский режим продолжает усугублять развернувшийся на территории украинского государства конфликт. При этом Вооруженные силы Незалежной несут колоссальные потери. Судя по всему, теперь местные власти готовы укомплектовывать боевые подразделения представительницами прекрасного пола.



Любопытной информацией с журналистами поделился наш боец, который несет службу в Харьковской области. Оказалось, что ВСУ отправляют на поле боя польских женщин-наемниц, сообщает интернет-издание URA.RU.

Прелестницы из Польши принимают участие в украинских атаках наряду с мужчинами. Где конкретно были засечены полячки, военнослужащий сообщать не стал, отмечает телеканал "360". Он лишь подчеркнул, что речь идет не о Харьковском направлении.

"Среди наемников были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом", – рассказывает пораженный до глубины души военный.

Наш боец подчеркнул, что такое отношение к представительницам прекрасного пола абсолютно недопустимо – это "крысятничество", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".