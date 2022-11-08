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Недавно большой резонанс получили сообщения об обстановке на линии соприкосновения в Донецкой народной республике. По некоторым данным, под Павловкой сложилась очень тяжелая ситуация. Последними новостями с этого района ведения боев поделились находящиеся там морпехи.
Несколько видеообращений опубликовал глава Приморского края Олег Кожемяко. Российские военнослужащие сообщили: они недавно узнали о том, что внимание всей страны приковано к Павловке. Один из бойцов рассказал, что несмотря на сложную ситуацию, наша армия продолжает "давить противника", передает интернет-издание "Общественная служба новостей".
"Дела в Павловке тяжелые", – сообщил морпех.
Другой военнослужащий рассказал, что украинцы оказывают упорное сопротивление, однако нашим бригадам удается продвигаться вперед. К сожалению, во время боевых действий есть погибшие и раненые с нашей стороны, однако это печальные реалии крупных вооруженных конфликтов.
К слову, ранее стало известно, что под Херсоном задержаны несколько диверсантов, которые планировали провести террористические атаки на территории региона. Как отмечает "Пятый канал", благодаря оперативной работе ФСБ трагедии удалось избежать.
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