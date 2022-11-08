Политолог высоко оценил действия Москвы

Несколько дней назад в информационном пространстве активно обсуждали заявление российского Минобороны о том, что киевский режим готовит "грязную бомбу": планирует совершить провокацию и обвинить в этом Россию. Однако широкая огласка ситуации со стороны нашего военного министерства спутала Западу все планы. По этому поводу весьма емко высказался известный израильский политолог Яков Кедми.



Бывший разведчик подчеркнул, что российские власти блестяще справились с задачей, которая перед ними стояла: разумеется, необходимо было предотвратить подрыв ядерного боеприпаса. Впрочем, по словам Кедми, радиационный ущерб от "грязной бомбы" был бы не велик. Главная цель киевского режима – обвинить Москву и усилить антироссийские настроения в мире.

Кроме того, власти Незалежной все еще лелеют надежду втянуть Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс в военный конфликт. Именно для этого, в частности, было придумана провокация с "грязной бомбой".

Однако проведение Россией маневров стратегических ядерных сил, а также общение нашего Минобороны с западными коллегами спутали все карты Киеву.

"Как в том анекдоте, "уже никто никуда не идет", – отметил политолог.

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Идет еврей через границу.

Тут из кустов окрик:

– Стой! Кто идет?!

– Ша! Ша! Ша! Уже никто никуда не идет…