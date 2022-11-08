В словах президента увидели подвох

Международное сообщество постепенно начинает осознавать, что на самом деле происходит на мировой арене. Так, оголтелая поддержка киевского режима со стороны коллективного Запада порядком достала простых интернет-пользователей. Очередное заявление украинского главнокомандующего Владимира Зеленского вызвало потоки критики в его адрес.



Так, украинский президент решил поздравить руководителя израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах кнессет. Однако комментаторы сочли, что в этом безобидном на первый взгляд сообщении скрыт тайный смысл.

Люди с негодованием пишут, что Зеленского интересует один вопрос: заставить Израиль снабжать его армию деньгами или оружием. Поэтому поздравление выглядит лицемерным, на самом деле Киев преследует исключительно собственную выгоду.

Более того, националистические настроения на территории Незалежной однозначно не должны прийтись по вкусу многострадальному народу Израиля.

"Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов", – написал один из комментаторов.