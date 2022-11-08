ВСУ ринулись в атаку под Херсоном: последние новости с фронта

ВСУ ринулись в атаку под Херсоном: последние новости с фронта
Фото: www.unsplash.com
продолжениеУкраинцы совершили танковый бросок на Купянском направлении
Ситуация на направлении остается сложной

Херсонская область – одна из самых горячих на сегодня точек в противостоянии Армии России и украинских боевиков. Военные корреспонденты работают прямо на линии фронта и оперативно предоставляют последние новости с места событий. Сегодня, 8 ноября, появились сведения о том, что украинцы пошли в атаку.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины выдвинулись на наши позиции в районе населенного пункта Правдино. Стоит отметить, что для властей Незалежной взятие Херсона – мечта, которая поможет им подняться в глазах западных кураторов. Как известно, в последнее время украинцы терпят поражение за поражением, и их заокеанские друзья уже не особо стремятся вливать огромные денежные средства в провальную кампанию.

По имеющейся данным, украинские вояки приступили к массированному артиллерийскому обстрелу наших позиций. Впрочем, российская военная авиация оперативно взмыла в воздух для того, чтобы уничтожить огневые точки украинских боевиков.

Ранее стало известно, как складывается ситуация под Павловкой Донецкой народной республики. Пристальное внимание общественности к этому населенному пункту было привлечено после того, как в социальных сетях появились заявления о якобы больших потерях нашей армии на данном направлении.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей