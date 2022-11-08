Ситуация на направлении остается сложной

Херсонская область – одна из самых горячих на сегодня точек в противостоянии Армии России и украинских боевиков. Военные корреспонденты работают прямо на линии фронта и оперативно предоставляют последние новости с места событий. Сегодня, 8 ноября, появились сведения о том, что украинцы пошли в атаку.



Сообщается, что Вооруженные силы Украины выдвинулись на наши позиции в районе населенного пункта Правдино. Стоит отметить, что для властей Незалежной взятие Херсона – мечта, которая поможет им подняться в глазах западных кураторов. Как известно, в последнее время украинцы терпят поражение за поражением, и их заокеанские друзья уже не особо стремятся вливать огромные денежные средства в провальную кампанию.

По имеющейся данным, украинские вояки приступили к массированному артиллерийскому обстрелу наших позиций. Впрочем, российская военная авиация оперативно взмыла в воздух для того, чтобы уничтожить огневые точки украинских боевиков.

Ранее стало известно, как складывается ситуация под Павловкой Донецкой народной республики. Пристальное внимание общественности к этому населенному пункту было привлечено после того, как в социальных сетях появились заявления о якобы больших потерях нашей армии на данном направлении.