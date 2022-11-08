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На линии соприкосновения Армии России и украинских боевиков продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины пытаются атаковать наши позиции на разных направлениях. Очередной сводкой новостей с фронта поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.
Сообщается, что незалежные вояки двинулись в танковую атаку на Купянском направлении. Нападение на наших военнослужащих попытались осуществить бойцы мотопехотного батальона Украины. Для усиления боевиков были выделены бронированные военные машины.
Представители Министерства обороны сообщили, что удар украинцев был направлен в сторону Куземовки Луганской народной республики. Атака незалежных была успешно отражена Вооруженными силами России.
В результате боестолкновений киевский режим лишился более 160 украинских вояк убитыми и ранеными, также были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты и два военных автомобиля.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ринулись в атаку под Херсоном.
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