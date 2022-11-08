У НАТО больше не будет танков для Украины

У НАТО больше не будет танков для Украины
Master Sgt. Matthew Plew/www.globallookpress.com
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Альянсу уже не хватает бронетехники, чтобы обеспечить ВСУ

Коллективный Запад не располагает планами по поставкам вооружения на Украину в достаточном для Киева количестве, считает военный эксперт Яков Кедми. Политолог указал, что у украинской армии весьма ограничены возможности для слаженной работы тыловых подразделений – логистика позволяет доставить и развернуть на фронте лишь считанные единицы вооружения НАТО.

"Это и не система, и не является какой-то проблемой. Может быть, этим можно прикрыть какие-то участки, но грамотный подход позволяет уничтожить без проблем и такое вооружение", – высказал мысль эксперт.

Запад не располагает ресурсами для того, чтобы нарастить объем военный помощи для украинских войск. Лишние танки "нарисовать" точно не получится. Другая проблема – обучение и эксплуатация. Учитывая, что Франция в принципе располагает лишь двумя сотнями танков, Париж вообще не станет поставлять Украине бронетехнику.

"Абсолютно та же самая ситуация с артиллерией и БТР. Они могут обеспечить ВСУ лишь батареей – максимум, дивизионом", – подытожил Кедми.

Ранее Кедми затравил анекдот про Запад и "грязную бомбу".

Источник: SM News ✓ Надежный источник
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