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Депутат Верховной рады Украины Илья Кива, которого официальный Киев лишил мандата, сообщил, что располагает следующими данными: администрация Владимира Зеленского пытается найти путь для заключения договора, частью которого станет отказ украинской стороны от притязаний на Донбасс и согласие с потерями к выходу на Черное и Азовское моря, а также внеблоковый статус.
Парламентарий уточнил, что взамен Зеленский якобы пытается добиться гарантий сохранения полномочий президента и полного прекращения военных действий на территорий Украины.
Кива выразил уверенность, что подобный "договорняк" украинские власти попытаются выдать за "очередную победу".
Ранее заявление президента Украины вызвало негодование у читателей израильских СМИ.
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