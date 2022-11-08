Но с небольшим условием

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива, которого официальный Киев лишил мандата, сообщил, что располагает следующими данными: администрация Владимира Зеленского пытается найти путь для заключения договора, частью которого станет отказ украинской стороны от притязаний на Донбасс и согласие с потерями к выходу на Черное и Азовское моря, а также внеблоковый статус.

Парламентарий уточнил, что взамен Зеленский якобы пытается добиться гарантий сохранения полномочий президента и полного прекращения военных действий на территорий Украины.

Кива выразил уверенность, что подобный "договорняк" украинские власти попытаются выдать за "очередную победу".

Ранее заявление президента Украины вызвало негодование у читателей израильских СМИ.