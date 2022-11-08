Запад начинает по-тихому "сливать" Украину

Запад начинает по-тихому "сливать" Украину
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Никаких денег в этом году Киев не увидит

Европейский союз не собирается выделять в 2022 году пакет обещанной помощи украинским властям в размере трех миллиардов евро. Соответствующее заявление сделал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Весной ЕК предложила выделить Украине до 9 млрд евро, затем сумму согласовали до шести миллиардов. Позднее общий объем снизился до трех млрд, однако вопрос с выделением финансовой помощи несколько месяцев уже тормозят.

Домбровскис указал, что после ожесточенных дискуссий европарламентарии пришли к выводу о том, что 2022 году Киев денег не увидит. ЕК 9 ноября представит все предложения по поводу нового пакета – объем предполагает выделение восемнадцати миллиардов. Однако они будут предоставлены в форме льготных кредитных займов, которые необходимо согласовать до конца 2022-го.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что украинская сторона не сможет дождаться в нужном количестве вооружения от Североатлантического альянса – Киев может надеяться лишь на единичные поставки танков.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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