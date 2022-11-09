Пекин ответил на плевок Киева: между странами разгорается конфликт

Пекин ответил на плевок Киева: между странами разгорается конфликт
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Пока только на уровне бизнеса

Официальные китайские власти пытаются придерживаться нейтралитета, озвучивая свою позицию по российско-украинскому конфликту. За них более четкое мнение решили выразить бизнесмены, которые остались возмущены недавним поступком украинских властей. 

Пару дней назад украинские власти окончательно решили национализировать "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор сич", сообщает Общественная служба новостей. В последней компании китайским инвесторам принадлежало порядка 75% акций, которые в итоге перешли государству. 

Также на этом фоне Киев инициировал уголовное преследование в отношении бывших начальников "Мотор Сич" и "Укрнафт", напоминает телеканал "360"

Китайская Beijing Skyrizon назвала это "бесстыдным поведением государства Украины", выразив свое недовольство происходящим. Китайцы отметили, что Киев злоупотребляет государственной властью, подменяет концепцию нацбезопасности, "смешивает правду с ложью", а также подавляет деловую активность предприятий. 

Компания утверждает, что намерена через Гаагу добиваться от Украины выплаты 4,5 млрд долларов в качестве компенсации понесенных убытков. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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