Пока только на уровне бизнеса

Официальные китайские власти пытаются придерживаться нейтралитета, озвучивая свою позицию по российско-украинскому конфликту. За них более четкое мнение решили выразить бизнесмены, которые остались возмущены недавним поступком украинских властей.

Пару дней назад украинские власти окончательно решили национализировать "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор сич", сообщает Общественная служба новостей. В последней компании китайским инвесторам принадлежало порядка 75% акций, которые в итоге перешли государству.

Также на этом фоне Киев инициировал уголовное преследование в отношении бывших начальников "Мотор Сич" и "Укрнафт", напоминает телеканал "360".

Китайская Beijing Skyrizon назвала это "бесстыдным поведением государства Украины", выразив свое недовольство происходящим. Китайцы отметили, что Киев злоупотребляет государственной властью, подменяет концепцию нацбезопасности, "смешивает правду с ложью", а также подавляет деловую активность предприятий.

Компания утверждает, что намерена через Гаагу добиваться от Украины выплаты 4,5 млрд долларов в качестве компенсации понесенных убытков.