В СМИ появилась тревожная информация

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев полагает, что украинцы готовят почву для предстоящих обстрелов Курской АЭС. Его слова приводит "Политнавигатор".

Политик считает, что на это указывают вбросы украинских СМИ о том, что якобы российские военные используют территорию ядерного объекта для хранения ракет и БПЛА. Украинская разведка заявляет, что последние несколько недель ВС РФ свозят в подземные ангары "Курскатомэнергоремонта" ракеты для C-300, а на территорию самой станции – иранские "Шахиды".

"Просто так такую информацию не вбрасывают в информпространство. Звучит как неприкрытая угроза", – заявил Царев.

Он выразил мнение, что теперь Киев собирается обстреливать Курскую АЭС под предлогом, что там располагаются иранские БПЛА. По его мнению, на фоне подобных новостей следует усилить охрану объекта с помощью ПВО.