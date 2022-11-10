Зеленский вслед за Путиным отказался ехать на G20

Зеленский вслед за Путиным отказался ехать на G20
Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У президента нашлось много дел на Украине

Индонезийский министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку саммита G20, подтвердил, что два лидера не приедут на мероприятие – это Владимир Путин и Владимир Зеленский. 

Министр объяснил, что в текущей ситуации оба президента заняты своими внутренними делами, и это следует уважать. При этом он пояснил, что российскую сторону будут представлять другие высокопоставленные чиновники. Ранее в Кремле подтвердили, что от Москвы поедет глава МИД Сергей Лавров. Будет ли кто-то с украинской стороны вместо президента он не пояснил.

После отказа Владимира Путина лично ехать на саммит G20 глава США Джо Байден заявил, что, раз так, он все же отправится на мероприятие. До этого его визит был под вопросом – в администрации президента не знали, как избежать личной встречи с главой России в коридорах здания, где проводят "Большую двадцатку". 

Также Байден заявил, что во время саммита он собирается поднять вопрос украинского конфликта. Путин и Зеленский, вероятно, могут выступить перед участниками встречи, но в режиме онлайн. 

Свое участие в мероприятии не подтвердил и глава Китая Си Цзиньпин, передает "Радио 1". Если он все же поедет на Бали, то это станет второй поездкой лидера с начала пандемии за границу – до этого Си принял участие в саммите ШОС вместе с Владимиром Путиным. 

Источник: Detik
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