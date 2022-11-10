Мнением поделился генсек блока

Главным событием последних дней стало решение российских властей покинуть город Херсон и укрепить оборону по рубежу реки Днепр. С громким заявлением на этот счет выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.



Разумеется, западный политик с большой радостью воспринял новость об отступлении российских войск. Столтенберг считает, что такое решение было принято Кремлем в связи с тем, что сейчас Россия находится под "сильным давлением".

Руководитель западного военного блока подчеркнул, что теперь натовцы будут особо внимательно следить за последующим развитием событий. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из ситуации.

"Если они уйдут из Херсона, это станет очередной победой Украины", – объявил Столтенберг.

Как известно, именно западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки на самом деле управляют марионеточным киевским режимом. Именно поэтому любые успехи Украины весьма радуют Запад.