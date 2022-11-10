Идет зачистка: что происходит в печально известной Павловке

Идет зачистка: что происходит в печально известной Павловке
Фото: www.unsplash.com
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Сегодня, 10 ноября, в информационном пространстве появились ободряющие новости. Авторы популярного телеграм-каналаWarGonzo сообщили, что российским войскам удалось взять под контроль печально известное село Павловка.

Внимание общественности к расположенному в Донецкой народной республике населенному пункту было приковано после того, как в Сети появилась информация о якобы колоссальных жертвах среди наших бойцов. Однако позже выяснилось, что несмотря на тяжелую ситуацию, мы продвигаемся вперед.

Теперь же стало известно о победе Армии России в этой точке фронта. Сообщается, что контроль над стратегически важным пунктом был взят силами Тихоокеанского флота и донецкого МВД.

Также известно, что сейчас в районе Павловки проходит зачистка украинских боевиков. При этом, по некоторой информации, Вооруженные силы Украины стараются перекинуть на это направление резервных вояк со стороны Угледара.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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