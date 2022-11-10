Начало конца: экстрасенс сделала прогноз по СВО на зиму

Начало конца: экстрасенс сделала прогноз по СВО на зиму
Фото: www.unsplash.com
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Скоро на фронте произойдет перелом

Происходящее на территории украинского государства интересует представителей всего международного сообщества. Опытная ясновидящая Инна Мишина рассказала, что стоит ждать российской армии в приближающийся зимний период.

По словам экстрасенса, с наступлением холодов ситуация на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной может серьезно измениться. Мишина считает, что боестолкновения будут продолжаться по всей линии фронта, однако в вялотекущем режиме. Дело в том, что снег и слякоть существенно усложняют проведение боевых действий.

Впрочем, медиум уверена, что именно зимой Армия Российской Федерации пойдет в наступление. Ясновидящая добавила, что в зимний период нашим бойцам будет проще держать оборону, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Более того, именно приближающийся сезон может стать отправной точкой для завершения конфликта между нашей страной и украинским государством в пользу Москвы. Начало конца –последней завершающей битвы возможно именно грядущей зимой, считает экстрасенс.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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