Вашингтон не убирает руку с пульса

Недавно в киевской администрации начали разговоры об условиях для мирных переговоров с Россией. Разумеется, на Банковой рассуждают о неприемлемых для Москвы и невыполнимых требованиях. По мнению экс-советника руководителя Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, вся эта вакханалия связана с тайной договоренностью Киева и Вашингтона.



Так, опытный американский военный уверен, что советник главнокомандующего Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джек Салливан тайно договорился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они условились создать видимость того, что Киев якобы заинтересован в мирном урегулировании конфликта и готов сесть за стол переговоров с Москвой.

Напомним, пан Зеленский ранее объявил, что будет общаться с российскими властями, если они гарантируют восстановление территориальной целостности Незалежной, возместят некие "убытки", накажут всех "военных преступников" и дадут гарантии, что "агрессия" никогда не повторится.

Макгрегор подчеркнул, что Киев по отмашке Вашингтона таким образом "убивает" саму возможность мирного урегулирования конфликта.