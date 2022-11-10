В ООН сделали скандальное заявление об использовании ВС РФ виагры

В ООН сделали скандальное заявление об использовании ВС РФ виагры
Фото: www.unsplash.com
Как и предполагалось, гнусные обвинения оказались безосновательными

Некоторое время назад спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия во время конфликтов Прамила Паттен обвинила наших военных в том, что они якобы горстями жуют виагру, чтобы "насиловать" мирных жителей на Украине. Однако на деле это странное заявление оказалось очередным сотрясанием воздуха.

Скандальное признание госпожа Паттен сделала во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые связались с ней от имени незалежного депутата Александра Мережко. Во время разговора пранкеры поинтересовались, обнаружены ли какие-то доказательства использования Армией России виагры в коварных целях.

В ответ американка объявила, что искать доказательства и проводить расследование – не ее задача. Впрочем, спецгруппа по контролю за соблюдением прав человека уже подключилась к данному вопросу. Специалисты, как ни старались, не смогли найти никаких следов использования препарата для увеличения потенции в российских войсках.

Тем не менее, Паттен продолжает стоять на своем. Она твердо убеждена, что имеет полное право голословно обвинять Вооруженные силы России при отсутствии каких-либо доказательств.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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