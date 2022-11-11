Минометчики ВС РФ разгромили группу диверсантов под Запорожьем – видео

Минометчики ВС РФ разгромили группу диверсантов под Запорожьем – видео
Фото: www.unsplash.com
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На многих точках украинского фронта сохраняется сложная ситуация. Так, незалежные диверсанты активно работают по Запорожскому направлению. Недавно в информационном пространстве появилось красочное видео, на которое попал момент ликвидации российскими бойцами диверсионной группы ВСУ.

Разбить врага удалось минометчикам Южного военного округа, сообщает телеканал RT. В ходе спецоперации на поле боя были ликвидированы украинские диверсанты.

Так случилось, что российские журналисты оказались очевидцами боевой работы минометчиков на "передке" фронта, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Как сообщил глава минометного расчета, главной целью его бойцов является выявление боевых точек противника и их ликвидация. Таким образом военные поддерживают мотострелковые подразделения, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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