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На многих точках украинского фронта сохраняется сложная ситуация. Так, незалежные диверсанты активно работают по Запорожскому направлению. Недавно в информационном пространстве появилось красочное видео, на которое попал момент ликвидации российскими бойцами диверсионной группы ВСУ.
Разбить врага удалось минометчикам Южного военного округа, сообщает телеканал RT. В ходе спецоперации на поле боя были ликвидированы украинские диверсанты.
Так случилось, что российские журналисты оказались очевидцами боевой работы минометчиков на "передке" фронта, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".
Как сообщил глава минометного расчета, главной целью его бойцов является выявление боевых точек противника и их ликвидация. Таким образом военные поддерживают мотострелковые подразделения, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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