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Отступление российских войск из города Херсон вызвало широкий резонанс и стало причиной серьезных перемен в риторике киевского режима и его западных кураторов. С заявлением по поводу переговоров с Российской Федерацией выступил глава Украины Владимир Зеленский.
Незалежный главнокомандующий объявил, что он, мол, всегда был готов к обсуждению конфликтной ситуации на территории украинского государства, отмечает телеканал "360".
При этом бывший комик подчеркнул, что намерен общаться только с "другой Россией", по-настоящему "готовой к миру", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Зеленский утверждает, что дверь для Москвы всегда открыта, пишет URA.RU. Однако очевидно, что для диалога российской стороне необходимо принять условия, которые мы считаем неприемлемыми.
Уровень комфорта европейцев снижается на глазах