Украинец утверждает, что "не закрывал дверь" для Москвы

Отступление российских войск из города Херсон вызвало широкий резонанс и стало причиной серьезных перемен в риторике киевского режима и его западных кураторов. С заявлением по поводу переговоров с Российской Федерацией выступил глава Украины Владимир Зеленский.



Незалежный главнокомандующий объявил, что он, мол, всегда был готов к обсуждению конфликтной ситуации на территории украинского государства, отмечает телеканал "360".

При этом бывший комик подчеркнул, что намерен общаться только с "другой Россией", по-настоящему "готовой к миру", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Зеленский утверждает, что дверь для Москвы всегда открыта, пишет URA.RU. Однако очевидно, что для диалога российской стороне необходимо принять условия, которые мы считаем неприемлемыми.