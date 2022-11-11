"Стыдно должно быть": гнусное заявление Зеленского о России взбесило Сеть

"Стыдно должно быть": гнусное заявление Зеленского о России взбесило Сеть
Владимир Зеленский. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКулак разгромлен: армия России обрушила мощные превентивные удары на ВСУ
Президент пускает пыль в глаза

Весь мир с интересом наблюдает за развитием событий на территории украинского государства. Недавно местный президент Владимир Зеленский внезапно объявил, что никогда не "закрывал двери" для Москвы и не против вести мирные переговоры, однако с некой "другой готовой к миру Россией". Это скандальное заявление активно обсуждают англоязычные пользователи Twitter.

Люди прямо пишут, что устали слушать болтовню пана Зеленского. Всем здравомыслящим иностранцам понятно, что украинский главнокомандующий не обладает реальной властью и все его слова – не более чем пустой пшик. В то время, когда Зеленский рассказывает о готовности к мирным переговорам, его западные кураторы, наоборот, разрабатывают стратегию эскалации конфликта.

"Стоящие за ним силы не намерены вести мирные переговоры с Россией", "Зеленский – еще одна марионетка", "Он делает только то, что ему приказывает Вашингтон. Стыдно должно быть", – пишут раздраженные интернет-пользователи.

На фоне болтовни о возможном мире Вооруженные силы Украины продолжают издевательства над простыми жителями Донбасса. Недавно они вновь обстреляли Розовку и Докучаевск в Донецкой народной республике, передает телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Жизнь и смерть на кону": Европе предрекли страшные испытания

Уровень комфорта европейцев снижается на глазах

Американский полковник раскрыл тайную договоренность Киева с США

Вашингтон не убирает руку с пульса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей