Президент пускает пыль в глаза

Весь мир с интересом наблюдает за развитием событий на территории украинского государства. Недавно местный президент Владимир Зеленский внезапно объявил, что никогда не "закрывал двери" для Москвы и не против вести мирные переговоры, однако с некой "другой готовой к миру Россией". Это скандальное заявление активно обсуждают англоязычные пользователи Twitter.



Люди прямо пишут, что устали слушать болтовню пана Зеленского. Всем здравомыслящим иностранцам понятно, что украинский главнокомандующий не обладает реальной властью и все его слова – не более чем пустой пшик. В то время, когда Зеленский рассказывает о готовности к мирным переговорам, его западные кураторы, наоборот, разрабатывают стратегию эскалации конфликта.

"Стоящие за ним силы не намерены вести мирные переговоры с Россией", "Зеленский – еще одна марионетка", "Он делает только то, что ему приказывает Вашингтон. Стыдно должно быть", – пишут раздраженные интернет-пользователи.

На фоне болтовни о возможном мире Вооруженные силы Украины продолжают издевательства над простыми жителями Донбасса. Недавно они вновь обстреляли Розовку и Докучаевск в Донецкой народной республике, передает телеканал "360".