Украинцы пытаются сконцентрировать силы в одном месте

Запорожская область остается одной из горячих точек на фронте СВО. Как известно, Вооруженные силы Незалежной весьма заинтересованы в атаке этого региона и особенно захвате Запорожской атомной электростанции. Сегодня, 11 ноября, стало известно, что наши бойцы мощным ударом спутали украинским боевикам все карты.



Важной информацией с общественностью поделился представитель главного совета местной администрации Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что Армия России нанесла ряд превентивных ударов по незалежным войскам, расположившимся на подконтрольной Киеву территории области.

Рогов объяснил, что таким образом была пресечена попытка противника сконцентрировать силы в кулак для атаки. Российские военнослужащие бьют по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения живой силы.

К слову, также сегодня стало известно о перехвате нашими минометчиками диверсантов в Запорожской области, сообщает телеканал "360".